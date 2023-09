García Albiol alcalde de Badalona

El Govern municipal té previst aprovar la petició d'ajornar les sancions fins al 2027 en un Ple de l'Ajuntament aquest mateix mes de setembre. Una zona de baixes emissions (ZBE) és l'entorn urbà delimitat on es restringeix l'accés i la circulació dels vehicles més contaminants, segons l'etiqueta o el distintiu ambiental de cadascun, i també segons els episodis ambientals que puguin afectar o empitjorar condicions de qualitat de l'aire. Segons les dades de què disposa l'Ajuntament, en determinades ocasions les restriccions per circular per les zones de baixes emissions podria arribar a afectar la meitat dels vehicles de Badalona.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que: “aquest ajornament ho fem pensant en tots els veïns de Badalona que resultarien castigats amb l'entrada en vigor de la zona de baixes emissions i que no es poden canviar el cotxe”. L'alcalde ha afegit que "no podem obligar a la situació actual de crisi econòmica, de l'increment dels preus de la cistella de la compra, de l'augment de les hipoteques, que els veïns de Badalona hagin de fer front de forma immediata a una despesa tan important com comprar un vehicle”.

L'alcalde ha volgut deixar clar que "aquest Govern està convençut que cal prendre mesures per a la millora de la qualitat de l'aire perquè estem compromesos amb la sostenibilitat i la salut", tot i això, ha afegit "cal abans de demanar aquests esforços a la ciutadania que des de les administracions fem passos reals en la millora del transport públic com la prolongació de la línia 1 del Metro, l'ampliació de la xarxa del tramvia que faciliti la mobilitat de barris com la Mora i el Progrés, així com la transformació i la renovació de les línies de busos per adaptar-les a la nova realitat de la mobilitat a la ciutat per poder tenir una xarxa de transport públic de qualitat i capacitat suficient”.