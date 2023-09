L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), ha demanat a la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic en funcions, Teresa Ribera , que "no amenaci Badalona" i reitera que no sancionarà a la Zona de Baixes Emissions (ZBE) aplicada a la ciutat.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP)

Així s'ha pronunciat en declaracions als periodistes aquest dimarts després que Ribera hagi acusat el PP d'orquestrar una "senya identitària i ideològica en contra de la salut pública i la qualitat de l'aire" davant els ajornaments de ZBE a ajuntaments on governen.

L'Ajuntament de Badalona va aprovar aquest dilluns ajornar fins al 2027 l'entrada en vigor de la ZBE, cosa que Ribera ha valorat com "una ofensa, un atac a la salut dels veïns" per evitar una llei que, al seu parer, pretenia evitar fins i tot 200 morts prematures anuals a la ciutat.

Davant d'aquestes declaracions, Albiol ha demanat a Ribera "una mica de respecte i sensibilitat" perquè, segons la seva opinió, multar les persones que no es poden canviar de cotxe és castigar-les: ha detallat que hi ha 40.000 vehicles que no compleixen les normes de les ZBE i que no vol multar-los.

Per això, ha insistit que, malgrat mantenir l'aplicació de la mesura a Badalona, continuarà amb l'ajornament i ha instat la ministra a mantenir una reunió on pugui explicar-li com pretén implantar la mesura a la ciutat.

"OBERT" A UN ACORD



També ha dit que està "obert a arribar a un acord per veure quines mesures es poden dur a terme, però que no passin per castigar els que no tenen diners" .

A més, sobre l'avís de Ribera que "és probable" que reclamin a Badalona els dos milions que van destinar per al seu ZBE, Albiol ha dit que no ho pot fer per reial decret i ha reiterat que fer-ho és castigar els veïns de manera injusta.