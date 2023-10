Foto: Viquipèdia

L’Ajuntament de Badalona ha iniciat els tràmits per començar, durant l’estiu de 2024, les obres de reparació del pont del Petroli, l’emblemàtic pantalà que va quedar malmès el mes de gener de 2020 a causa del temporal Glòria.

L’alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha indicat que la voluntat del Govern municipal era que el pont recobrés la forma i l’aspecte que tenia abans de trencar-se, però finalment s’apostarà pel disseny circular “perquè els informes de l’empresa d’enginyeria encarregada del projecte indiquen que és l’única opció segura i modificar el plantejament per aconseguir un disseny que conservés l’anterior estructura podria endarrerir les obres tres anys”.

Albiol s’ha mostrat contrariat per la decisió de l’anterior govern de la ciutat de plantejar un debat sobre el disseny del pont i ha remarcat que “es va fer una consulta telemàtica a correcuita, amb una mostra inferior al 3% de la ciutadania, en la que es va donar l’opció de triar un model que no era tan segur i que podia posar en risc la preservació d’un símbol de la ciutat”.

En aquest sentit, l’alcalde ha assegurat que “si parles amb la majoria dels veïns i veïnes, la seva preferència és respectar l’esperit del pont i recuperar la seva forma original, però davant la situació que ens hem trobat és evident que hem de prioritzar la seguretat i la reparació més ràpida possible del pont”.

Davant els informes tècnics, el Govern municipal ha començat a enllestir tota la tramitació amb l’objectiu de començar les obres durant el mes de maig de 2024 i poder acabar-les a la tardor del mateix any. L’inici de l’actuació durant l’època de bon temps és imprescindible, ja que es tracta d’unes obres totalment condicionades per la meteorologia i l’estat de la mar i s’han d’executar durant els mesos de l’any on és més improbable que hi hagi temporals.

“L’anterior govern havia donat a conèixer un calendari d’obres i de reobertura del pont absolutament inexistent, perquè tota la tramitació imprescindible per dur a terme l’actuació no s’ha fet, així que quan vam arribar al Govern vam començar a treballar amb l’empresa d’enginyeria per accelerar el projecte i poder gaudir de nou del pont com més aviat millor”, ha asseverat l’alcalde Garcia Albiol.