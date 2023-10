Instal·lació de l'arbre - Ajuntament de Badalona

Aquest matí ha començat a la plaça del President Tarradellas del barri del Gorg de Badalona els treballs d'instal·lació de l'arbre més gran de Nadal d'Espanya amb 40 metres d'altura, 15 de diàmetre i 82.000 punts de llums píxels que oferiran un gran espectacle de llum i música.

A primera hora ja han arribat els primers dels 10 camions amb el material que es descarrega amb l'ajuda d'una gran grua de gran tonatge. Segons ha explicat el responsable a Catalunya de Ximenez Il·luminació, l'empresa d'il·luminació decorativa i artística encarregada del muntatge, la instal·lació estarà acabada en uns 9 o 10 dies, depenent entre altres factors, que no hi hagi condicions adverses meteorològiques com la pluja o el fort vent, ja que es treballa en alçada i amb peces voluminoses i pesades.

L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol , i la tinenta d'alcaldia de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern, Cristina Agüera, van assistir al muntatge de les primeres peces de l'arbre de Nadal. L'alcalde s'ha mostrat molt satisfet de l'inici de la instal·lació "del que serà l'arbre de Nadal més gran de l'univers que convertirà Badalona en una ciutat referent del Nadal " i ha afegit que "desitgem que aquesta aposta que fem perquè els veïns de la ciutat gaudeixin d'unes festes espectaculars, també serveixi perquè vinguin ciutadans d'altres municipis a veure aquest gran espectacle de llums i música i de pas coneguin l'oferta gastronòmica i la nostra ciutat.” En aquest sentit, Xavier Garcia Albiol ha afegit que “estem segurs que, a més de la il·lusió de grans i petits per Nadal, aquest esforç serà una inversió que tindrà un gran retorn en imatge i en impuls econòmic per a la ciutat de Badalona”.

El proper dissabte 18 de novembre, a partir de les 17.30 hores, tindrà lloc la Gran Encesa de l'Arbre de Nadal de Badalona, un espectacle per a la inauguració de l'arbre que porta integrat un xou de llums, projeccions i músiques. A més a més, aquesta inauguració comptarà amb un concert de música de Nadal interpretat per l'Escola de Música Moderna de Badalona i una sessió de DJ molt especial i nadalenca.