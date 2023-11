Foto: Aj. de Badalona

El Servei Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació de Badalona (IMPO) de l'Ajuntament ha contractat 86 veïns de la ciutat en una nova edició del programa Treball i Formació, iniciativa que té com a principal objectiu la contractació laboral a temps complet de persones en situació d'atur i la seva formació.

Els treballadors duran a terme tasques d'informació i atenció ciutadana, civisme, gestió administrativa, suport en les activitats culturals i sanitàries, condicionament i manteniment d'espais i instal·lacions d'ús públic, manteniment del verd urbà i del medi natural, així com altres activitats municipals habituals.

Aquesta iniciativa té un doble objectiu. D'una banda, busca que les persones contractades millorin la seva ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'aptituds i competències derivades de la pràctica laboral. D'altra banda, preten reforçar els serveis municipals en diversos àmbits. Aquestes persones rebran acompanyament en la seva contractació i formació durant la durada del seu contracte.

Entre altres incorporacions, hi ha 16 agents cívics que ajudaran amb les tasques d'informació directa als ciutadans i promoció del civisme a peu de carrer, així com la gestió de cues i l'assistència a cites prèvies als centres d'atenció primària i als centres de salut. Un equip de 25 treballadors s'ha incorporat a les brigades municipals de manteniment de l'espai públic i dels edificis municipals, amb l'objectiu de mantenir la ciutat en condicions adequades d'ús. A més, s'han incorporat més de 10 persones al servei de medi ambient per contribuir a la neteja i manteniment de les zones verdes de la ciutat.

Segons la segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern de l'Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera, "amb aquesta iniciativa es pretén donar feina a les persones aturades que més ho necessiten i contribuir a una millora de la ciutat."

Per a la realització d'aquestes contractacions, s'ha aconseguit una subvenció de 2.556.019,30 euros. Aquest programa està finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri de Treball i Economia Social.