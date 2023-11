Una furgoneta de l'antiga Unitat Omega. Foto: Aj. de Badalona

L’Ajuntament de Badalona ha reformulat la unitat antidisturbis Omega de la Guàrdia Urbana, que ara s'anomenarà Grup Especial d’Intervenció Policial (GEIP). El govern que lidera el popular Xavier García Albiol ha anunciat que el canvi serà efectiu “les pròximes setmanes” i destaca que la nova unitat es desplegarà davant de delictes o situacions d’incivisme en zones d’oci o de concentracions de gent en espais públics.

El Govern preveu dotar aquesta nova unitat amb 14 agents i 2 comandaments que es distribuiran en 2 torns. De dilluns a dijous l’horari serà de 19 a 3 hores, mentre que els divendres, dissabtes i les vigílies de festius el torn cobrirà la franja horària des de les 18 fins a les 6 hores.

Albiol ha explicat que “aquesta nova unitat prendrà el relleu de l’Omega que ha realitzat una feina molt valorada per la ciutadania”. Aquest Govern, afegeix l’alcalde “té des del primer dia un compromís amb la recuperació de la seguretat ciutadana i amb la millora de la dotació del personal i dels mitjans materials per a la Guàrdia Urbana”. En aquest sentit ha recordat la nova convocatòria oberta per a la incorporació de 46 nous agents i la inversió d’1,5 milions d’euros per a la remodelació integral de la comissaria de la Guàrdia Urbana al Turó d’en Caritg.

Entre altres funcions, dins de les competències de les policies locals, el Grup Especial d’Intervenció Policial (GEIP) es desplegarà davant situacions de fets delictius o en situacions d’incivisme especialment quan es donin en zones d’oci o en situacions de concentracions de persones en espais públics per garantir la convivència veïnal. El Grup Especial d’Intervenció Policial està especialment preparat per actuar amb rapidesa i donar suport a les patrulles de la Guàrdia Urbana en aquells casos que sobrepassin la seva capacitat operativa i en situacions d’emergència, així com per actuar coordinament amb altres cossos policials en operatius de gran envergadura.

A més, també efectuarà dispositius especials de trànsit, realitzarà controls i inspeccions a establiments que originin problemes i farà tasques de policia administrativa.

La nova unitat comptarà amb la seva pròpia imatge gràfica on destacarà el seu nou logotip amb una imatge que simula un dimoni, com a referència a un dels principals símbols característics de Badalona.