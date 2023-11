Foto: Ajuntament de Badalona

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha presentat avui, davant la Junta Local de Seguretat, les línies mestres del futur Protocol d’actuació de la Guàrdia Urbana de Badalona per als casos d’ocupació il·legal d’immobles. Aquest protocol pretén dotar el cos de la policia local d’instruments especialment de lluita contra les ocupacions conflictives que generin problemes de convivència amb el veïnat.

La presentació d’aquest protocol, que s’enriquirà amb les aportacions que es rebin de Generalitat i cossos policials, es portarà al Ple de l’Ajuntament a principis de l’any vinent, segons que ha avançat el mateix alcalde. Aquesta ha estat una de les qüestions que s’han abordat avui a la Junta de Seguretat Local que ha tingut lloc en una sala del Centre Cultural El Carme. A la reunió hi ha participat del conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya; Joan Ignasi Elena; el primer tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit d’Hisenda i Finances, Recursos Interns, Educació, Esports i Seguretat Ciutadana, Juan Fernández; el regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Ruiz; i els màxims responsables de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d’Esquadra i del Cos Nacional de Policia d’aquesta ciutat, així com de la Guàrdia Civil.

L’alcalde ha volgut explicitar que “cal diferenciar entre les ocupacions que les persones porten a terme per circumstàncies econòmiques, que el que necessiten de les administracions públiques és l’ajut dels serveis socials, de les altres ocupacions protagonitzades per persones que creen problemes d’incivisme, de convivència i de seguretat, i és aquí on hem de poder actuar amb més rapidesa i contundència”. En aquest sentit, l’alcalde ha donat la dada que “aquest passat cap de setmana la Guàrdia Urbana de Badalona va aconseguit aturar cinc ocupacions conflictives”.

En finalitzar la Junta Local de Seguretat han comparegut davant els mitjans de comunicació l’alcalde de Badalona i el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, qui ha valorat molt positivament “l’actual grau de coordinació entre Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana i el conjunt de cossos de seguretat” i ha assenyalat que “tots els presents en aquesta reunió hem coincidit en l’aposta per destinar més recursos per a la seguretat”, tot recordant que durant els darrers 3 anys s’han incorporat 53 agents més a l’àrea de Badalona. El conseller ha remarcat que “des dels fets objectius, Badalona és una ciutat segura, amb 72 delictes per cada mil habitants, per sota de la mitjana que és de 77 delictes”.

Per la seva banda, l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha manifestat que “no podem estar totalment satisfets mentre hi hagi veïns de la ciutat amb problemes de seguretat, però des del punt de vista de les dades, dels fets delictius, l’evolució és molt positiva”. “Si Badalona està ara per sota de la mitjana de delictes, és gràcies a la gran feina de la Guàrdia Urbana, de Mossos i de la resta de cossos de seguretat, responsables que, per exemple, els robatoris amb violència o a domicilis baixin un 24%”, ha afegit Garcia Albiol.

L’alcalde s’ha compromès en continuar treballant per aconseguir millores en el material i en l’equipament de la Guàrdia Urbana, així com en assolir l’increment de 100 agents més a la plantilla durant aquest mandat. Així mateix, ha recordat que és voluntat del Govern municipal, i així ho ha traslladat a la Junta Local de Seguretat, la posada en marxa “d’una caserna conjunta amb efectius de la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra a la zona sud de Badalona perquè cal incidir més als barris on es concentren determinats problemes de seguretat”.