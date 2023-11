La façana de l'Ajuntament de Badalona. Foto: Ajuntament de Badalona

Badalona tindrà un pressupost de 223'5 milions d'euros l'any 2024, xifra que significa un augment del 17% respecte als comptes de l'exercici 2023, que ascendien a 190.902.585,51 euros. Aquest increment de prop de 33 milions d'euros va ser detallat per l' alcalde, Xavier Garcia Albiol, i el tinent d'alcaldia de l'Àmbit d'Hisenda i Finances, Recursos Interns, Esports i Seguretat, Juan Fernàndez. La proposta de pressupost serà sotmesa a l'aprovació del Ple en la sessió ordinària del mes de novembre, programada per al dilluns 27 de novembre.

Els comptes per al 2024 preveuen un increment de recursos en totes les àrees de l'Ajuntament. Destaquen augments significatius en àmbits com seguretat (+83%), polítiques socials (+15%), promoció econòmica (+16%), esports (+79%), cultura (26%), participació (37%), manteniment d'edificis (10%), via pública (+16%) i recursos humans (24%).

L'augment en despeses de personal es destinarà a cobrir 110 places públiques ja existents però sense dotació econòmica, millorant així els serveis als ciutadans i l'eficàcia de l'administració. També inclou la dotació de personal per a la regidoria contra les okupacions i l'establiment d'un pla de carrera professional i retribució per objectius d'eficiència pels treballadors municipals.

Pel que fa a l'àrea de Via Pública, l'increment preveu l'actualització i consolidació de tots els contractes caducats o en pròrroga, així com la licitació i posada en marxa del nou contracte de neteja al segon trimestre del 2024.

Garcia Albiol va destacar que l'increment pressupostari és el més gran en els últims 25 anys, situant Badalona al capdavant de les ciutats de Catalunya de la seva grandària. Va atribuir a l'estabilitat institucional i política aquest èxit i va assenyalar que, per primera vegada en dotze anys, el pressupost entrarà en vigor l'1 de gener. Va subratllar que la proposta pressupostària té com a objectiu impulsar la ciutat i preparar-la per a grans projectes en els propers exercicis, incloent-hi reformes de carrers i edificis municipals, així com la construcció de noves infraestructures.