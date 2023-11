Cotxes de la Guàrdia Urbana. Foto: Guàrdia Urbana de Badalona

Badalona incrementarà un 7% els sous dels agents del cos de la Guàrdia Urbana. L'augment salarial, segons explica l'Ajuntament, serà possible gràcies als acords que es van consensuar en la Mesa General de Negociació amb els sindicats, i s’aprovarà en el pròxim Ple.

A més d’aquesta pujada, també es va donar llum verda a la revalorització del plus especial de festivitat, que en el cas dels agents de la Guàrdia Urbana implica un plus de 132,65 euros per a tots els agents que treballin en els festius nacionals, autonòmics i locals. Amb el dictamen aprovat, el nombre de festius augmenta fins als 14.

L’alcalde, Xavier García Albiol, ha indicat que “una de les meves prioritats és millorar la seguretat a la ciutat i perquè la Guàrdia Urbana faci el servei que tots volem que faci estem fent un gran esforç per millorar tant els seus recursos materials com la seves condicions econòmiques, que estan per sota d’altres policies de diferents ciutats, fet que fins ara ha provocat que diferents agents marxin a altres cossos municipals”.

Igualmente, el batlle ha remarcat que per aconseguir aquest objectiu “hem augmentat la plantilla de la Guàrdia Urbana amb la incorporació de 23 agents i la convocatòria de 46 noves places, hem destinat 1,5 milions en la millora de la comissaria del Turó d’en Caritg i en les pròximes setmanes començarà a patrullar el Grup Especial d'Intervenció Policial (GEIP), una unitat especialitzada en intervencions conflictives”.