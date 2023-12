El nou Centre d'Atenció Primària (CAP) del barri de Sant Crist de Badalona s’ubicarà en el carrer de Coll i Pujol, en un solar que fa cantonada amb l’avinguda dels Vents. Així ho han acordat l’alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, i el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Joan Borràs, en una reunió mantinguda a la Casa del Vila.

Durant la trobada s’ha acordat que en els pròxims mesos l’Ajuntament aprovi la cessió a la Generalitat del terreny del carrer de Coll i Pujol per tal que, durant el primer trimestre de l’any 2024, s’aprovi la redacció del projecte per fer realitat el nou equipament.

El delegat també va confirmar als representants municipals que el nou CAP del Gorg entrarà en funcionament durant els primers mesos de l’any 2024, després de mesos aturat.

A més, la reunió va servir per desencallar el projecte de la construcció de l’Institut La Riera. El batlle va fer arribar la preocupació del Govern municipal per l’endarreriment d’aquest projecte, que finalment, tal com ha confirmat el delegat de la Generalitat, agafarà embranzida en els pròxims mesos amb l’aprovació del projecte definitiu durant el primer trimestre de 2024.

Després de la visita, Albiol es va mostrar satisfet dels resultats de la reunió. “Hem arribat a aquesta reunió amb els deures fets i, gràcies a la feina prèvia per preparar-la, podem dir que projectes que semblaven eternitzats a la ciutat ara s’estan movent”, va apuntar.

Entre els avenços que s’han pogut constatar a la reunió, Albiol destaca el fet que el CAP de Sant Crist s’ubicarà en l’indret que desitjaven els veïns. “A la zona de Coll i Pujol amb l’avinguda dels Vents alguns veïns tenien la inquietud que hi poguessin anar pisos socials i els hem de dir que poden tenir la tranquil·litat absoluta que en aquest indret hi anirà un CAP”, va remarcar.