El passeig Marítim de Badalona. Foto: Europa Press

Badalona torna al podi de les ciutats més poblades de Catalunya. Segons dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest 28 de desembre, és de nou la tercera localitat en nombre de veïns superant Terrassa.

El 2017 la co capital del Vallès Occidental va avançar Badalona... encara que 6 anys més tard la tendència es reverteix i Badalona torna a ser la tercera ciutat catalana més poblada.

El padró d'aquest any xifra en 225.957 els residents a la ciutat governada per Xavier García Albiol, mentre que a la localitat vallesana en són 225.277, 680 menys.

Les 2 primeres posicions, com és habitual des de fa dècades, són per a la capital, Barcelona i per a una ciutat de l'àrea metropolitana, l'Hospitalet de Llobregat.