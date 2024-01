Foto: Ajuntament de Badalona

La Guàrdia Urbana de Badalona ha intervingut en un establiment ubicat en el carrer Francesc Macià que teòricament es dedicava a la restauració, però que també exercia de manera il·legal com a taller mecànic i punt de distribució de material tèxtil. Les persones que regenten el local feien activitats de compra, venda i reparació de vehicles ocupant la via pública sense cap mena d'autorització i distribuïen material tèxtil de manera fraudulenta.

A més, el cos de seguretat municipal ha iniciat els tràmits per a sancionar diverses infraccions administratives de seguretat, com, per exemple, la manca d'extintors i l’emmagatzematge de material inflamable sense cap mesura de precaució. Durant la inspecció, els agents també han comprovat que s'utilitzava una part del local com a habitatge sense la preceptiva cèdula d'habitabilitat, fet pel qual també s’han obert diligències.

En total, s'han aixecat sis actes per diferents infraccions administratives que la Guàrdia Urbana ha traslladat al Departament de disciplina urbanística de l'Ajuntament de Badalona perquè s’incoïn els corresponents expedients administratius sancionadors i es pugui tancar immediatament el negoci.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat la importància d’aquesta mena de controls efectuats per la Guàrdia Urbana de Badalona per acabar amb situacions com la d’aquest cas, en què s’ha detectat l’incompliment de normativa en matèria de seguretat. “Des del govern de Badalona vetllem per garantir la seguretat dels veïns i seguirem actuant contra aquells establiments que no compleixen les normes”, ha explicat l’alcalde.