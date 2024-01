Foto: Ajuntament de Badalona

Davant les previsions meteorològiques que indiquen la possibilitat de pluja demà durant els actes de l’arribada a la ciutat dels Reis d’Orient, el govern de Badalona ha parlat amb Ses Majestats i s’ha decidit que es mantindran tots els actes -tant l’arribada dels Reis com la cavalcada- amb els horaris i recorreguts previstos. Demà al matí el govern tornarà a avaluar la situació meteorològica i a les 10.00 hores difondrà un comunicat per explicar si s’ha de fer algun canvi.

Els Reis d’Orient arribaran demà divendres, 5 de gener, a les 16 hores, a l’Estadi Municipal de Badalona (avinguda dels Vents, 7) on seran rebuts per l’alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, que, en representació de tots els badalonins i badalonines, donarà la benvinguda a Ses Majestat i els oferirà la clau de la ciutat perquè puguin entrar a totes les llars de Badalona durant aquella nit per poder lliurar els seus regals.

RECORREGUT I HORARI DE LA CAVALCADA

Aquest 2024 el seguici de la Cavalcada serà més gran que mai ja que hi haurà noves carrosses i comparses que acompanyaran a les carrosses i comparses reials. En aquestes noves carrosses hi aniran personatges del món del cinema familiar, un món on es desperten les emocions i la imaginació de petits i grans.

La Cavalcada s’iniciarà a les 18 hores a l’avinguda de Pius XII cantonada amb el carrer de Ramiro de Maeztu i l’encapçalarà un balcó mediterrani típic d’un carrer de Badalona que animarà a la mainada a encendre el fanalet i a cantar la típica cançó “Els Reis venen”. Evidentment els Reis vindran carregats de regals i caramels i estaran, en tot moment, acompanyats dels seus patges reials i dels seus ajudants.

En el seguici reial anirà també s’hi podrà veure companyies de teatre de carrer i balladors i balladores de les escoles de dansa de Badalona.

Aquest és el recorregut que seguirà la Cavalcada de Reis i els horaris de pas aproximats:

Av. de Pius XII amb c. de Ramiro de Maeztu - 18.00 hores

Av. del Marquès de Sant Mori - 18.15 hores

Carrer de Juan Velera - 18.40 hores

Av. d’Alfons XIII - 19.00 hores

Carrer de Francesc Macià - 19.30 hores

Carrer de la Creu - 19.45 hores

Carrer de Francesc Layret / plaça de la Vila - 20.00 hores

Carrer de Francesc Layret / carrer d’en Prim - 20.15 hores

Carrer de Sant Bru amb carrer de la Riera de Canyadó - 20.45 hores

NADAL INCLUSIU

L’Ajuntament de Badalona aposta per l’organització d’uns actes de Nadal inclusius, que permetin gaudir a la ciutadania, i de manera específica als infants, en igualtat de condicions i sense discriminacions.

Al tram final de la Cavalcada de Reis (el tram comprès entre el carrer de Martí i Julià i el carrer de la Riera de Canyadó) s’ha reservat un espai “amigable” amb reducció d’estímuls de so i llum, i sense aglomeracions ni sense llançament de caramels. També s’ha reservat un espai a la plaça de Josep Cortinas i Suñol per a persones amb mobilitat reduïda per veure la Cavalcada, i durant la rebuda als Reis a l’Estadi Municipal de Badalona, per l’accés a la llotja.

També hi haurà un intèrpret de llengua de signes a l’arribada dels Reis com hi ha hagut a les sessions “amigables” del Campament Reial.

Avui la segona tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern de l’Ajuntament de Badalona, Cristina Agüera, i la regidora de l’Àrea de Cultura, Vanesa González, han visitat l’espai on s’estan fent els darrers retocs a les carrosses que sortiran a la Cavalcada de demà.

L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i tot el recorregut de la Cavalcada es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona.