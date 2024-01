"El parquet del pavelló poliesportiu de Casagemes-Albert Esteve s’ha aixecat perquè es va instal·lar a sobre de l’anterior, que ja estava en mal estat per la humitat". Aquesta és la postura de l'Ajuntament de Badalona després que s’hagi detectat el deteriorament de la pista del recinte esportiu.

Tècnics municipals han aixecat la part bufada i han vist que hi ha una zona on l’antic parquet, situat a sota, es troba mullat i bufat.

Ara estan fent les comprovacions oportunes per verificar l’origen de la humitat, que no es va solucionar abans del canvi del parquet. La humitat mulla la tarima des de sota i el seu origen pot ser per una fuita en un clavegueró d’aigües pluvials que va pel subsol del paviment, per l’existència d’aigües freàtiques o per una fuita en un ramal d’una canonada de la companyia d’aigües que va per la vorera més propera. En el moment que es determini l’origen exacte es procedirà a solucionar el problema que genera les filtracions i a reparar els desperfectes ocasionats.

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha reclamat responsabilitats a l’anterior govern municipal (amb el PSC al capdavant) perquè el parquet instal·lat l’any passat “es va posar a sobre de l’antic, que ja estava afectat per la humitat, per les presses perquè estigués llest abans de les eleccions municipals”. “Ens sembla una vergonya com es van fer les coses”, ha afirmat el batlle. “Els membres del govern anterior que van escollir aquest sistema, que és un nyap, haurien de pagar la reparació que ara s’haurà de fer”, ha apuntat.