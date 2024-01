El passeig Marítim de Badalona. Foto: Wikipedia

L'Ajuntament de Badalona, a través de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, ha iniciat una campanya digital per promoure el turisme a la ciutat entre els aficionats dels equips ACB que visiten regularment Badalona per enfrontar-se a la Penya.

Aprofitant la gran assistència de persones que suposen aquests partits i la facilitat d'identificar-ne la procedència, des de l'Ajuntament s'ha començat a dissenyar continguts per difondre a les xarxes socials que es dirigeixen de forma personalitzada als aficionats de cada club visitant. En aquests continguts es destaquen, per exemple, els punts d'interès de la ciutat, les activitats previstes a Badalona durant el període en què es fa la visita, les indicacions per arribar a l'Olímpic o els principals eixos comercials i de restauració.

Aquesta iniciativa es va posar en marxa fa unes quantes setmanes amb la visita del Real Madrid i està previst continuar-la fins que finalitzi la temporada 2023-24.

La segona tinenta d'alcaldia i regidora de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern, Cristina Agüera considera que és imprescindible projectar la imatge de Badalona per enfortir el teixit econòmic i consolidar la marca de ciutat. "Des del Govern municipal volem treure rèdit a tots els recursos per impulsar la ciutat i la visita dels aficionats dels equips que juguen contra la Penya és una molt bona oportunitat per atraure el turisme a Badalona", ha assegurat la tinenta de batlia.