El disseny de Noa Pedrerol, estudiant de 1r curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Il·lustració de l’Escola d’Art Pau Gargallo, és l'escollit per al cartell per al Carnaval de Badalona 2024 que ha estat escollit entre els 20 dissenys presentats pels alumnes de l’Escola d’Art Pau Gargallo. L’elecció del cartell guanyador ha estat fruit de la deliberació del jurat format per un representant de la Comissió de Cultura de Llefià; un representant de la Comissió de Carnestoltes de Bufalà; un representant de l'AV Canyadó; professors dels Cicles Formatius de Grau Superior i Estudis Superiors de Disseny Gràfic que s'imparteixen a l'escola; i tècnics dels serveis de Cultura i Comunicació de l'Ajuntament de Badalona.

El mateix jurat ha seleccionat com a finalistes les obres de Lee Salagre Quillez i Paula Ortega Martínez, estudiants de primer curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d'Il·lustració.

Els dissenys amb el cartell guanyador, els finalistes i la resta de cartells seran exposats al llarg de la setmana de Carnaval, del 5 a l 14 de febrer, al vestíbul del Centre Cívic Torre Mena, a la plaça de Trafalgar del barri de Llefià. El cartell de Noa Pedrerol il·lustrarà les activitats que s’inclouran en el Carnaval de Badalona 2024 que tindran lloc durant el cap de setmana del 10 i 11 de febrer, com ara la 42a Rua de Carnestoltes a Llefià i el Carnaval Infantil de diumenge de Carnaval.