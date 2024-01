Un camió de neteja. Foto: X (@ajbadalona)

Badalona licitarà aquest any un nou contracte del Servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries per als pròxims dotze anys amb un pressupost de licitació de prop de 500 milions d’euros. El nou contracte prendrà el relleu de l’anterior, que es troba vençut des del maig de 2020. Aquest contracte introduirà les últimes prestacions tecnològiques i de maquinària per a la millora del servei, com ara dotar els contenidors de cartró i de resta amb dispositius antiincendis.

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, ha presentat en roda de premsa l’estructura de costos del nou contracte de neteja, és a dir; el marc econòmic d’aquest contracte, el qual per volum econòmic és el més important de l’Ajuntament de Badalona. L’alcalde ha explicat que aquest tràmit es portarà al Ple ordinari de l’Ajuntament del pròxim 5 de febrer. Una vegada aprovada l’estructura de costos del futur contracte, haurà també de ser avalat pel Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya. Segons el calendari previst, l’aprovació dels plecs definitius tindrà lloc el mes d’abril, de manera que el nou servei de neteja de la ciutat entrarà en funcionament abans que finalitzi aquest any.





50% MÉS DE RECURSOS PER AL SERVEI DE NETEJA

Albiol ha destacat que l’Ajuntament destinarà al nou servei de neteja gairebé una quarta part del seu pressupost, incrementant més d’un 50% els recursos que s’hi destinen, amb més de 41,5 milions d’euros anuals. L’alcalde ha recordat que l’actual contracte de neteja estava vençut des de feia quatre anys. “Set mesos després d’haver entrat al govern hem estat capaços d’arrencar i tirar endavant una licitació tan important com aquesta, quan normalment els ajuntaments comencen a preparar les noves licitacions dels contractes de neteja un any abans”, ha explicat. Garcia Albiol ha assenyalat que el seu govern vol “el millor contracte de neteja, com més aviat millor” i que “la transformació de Badalona que s’inicia aquest 2024 passa, en molt bona part, perquè la ciutat pugui tenir el contracte de neteja que mereixen els veïns de Badalona”. “Aquest esforç tan important demostra que la neteja és, juntament amb la seguretat, la gran prioritat d’aquest Govern”, ha remarcat.

El nou contracte tindrà una vigència de 12 anys, 2 més dels 10 anys de termini habitual, perquè l’aplicació de noves tecnologies permetrà allargar la vida de la maquinària i facilitarà un estalvi anual en dilatar la seva amortització. El contracte del Servei de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries constarà de 5 lots:

1. Neteja i recollida viària

2. Recollida i gestió del tèxtil, roba i calçat

3. Recollida i gestió de l'oli domèstic

4. Gestió de les deixalleries fixes i mòbils

5. Servei de control i seguiment del servei