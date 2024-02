L´exterior de l´edifici de la piscina. Foto: Ai. de Badalona

Badalona farà una reforma integral de la piscina municipal Mireia Belmonte. Aquesta actuació suposarà ladequació de totes les instal·lacions i maquinària necessàries per al seu bon funcionament, així com la renovació de linterior de ledifici i la seva estructura. Les obres començaran al setembre d'aquest any i tindran una durada entre 12 i 15 mesos, temps durant el qual la piscina haurà de romandre tancada.

“Davant aquesta situació insostenible hem pres la decisió de no fer més actuacions que siguin pegats i abordar el problema de manera ambiciosa i realista, ja que, malgrat les molèsties que pugui suposar el tancament, la solució implica renovar totalment la piscina i oferir així un servei públic de qualitat ia l'alçada de les necessitats d'una ciutat de Badalona”, ha afirmat l'alcalde, Xavier Garcia Albiol.

De la mateixa manera, ha explicat que les instal·lacions són molt antigues i que el seu ús natural, sumat a la manca d'un manteniment adequat, ha provocat que l'estat actual de la piscina sigui molt deficient i se n'hagi perdut la capacitat funcional. En aquest sentit, ha advertit que només funciona un dels dos motors que té la màquina de ventilació i climatització de la piscina, fet que suposa que si s'espatlla, el tancament de la instal·lació s'haurà d'avançar perquè es tracta d'un sistema obsolet per el que ja no es fabriquen recanvis i, per tant, no es pot reparar.

L'Ajuntament de Badalona ja té acabat el projecte tècnic i el calendari d'adjudicació del contracte per renovar totes les instal·lacions i maquinària, que tindrà un cost aproximat d'1,05 milions d'euros.

Els treballs que es faran són