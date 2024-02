Foto: Ajuntament de Badalona

El Govern municipal de Badalona porta aquest dilluns 5 de febrer a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament la suspensió durant un any de l’atorgament de llicències per habitatges turístics a la ciutat. Durant aquest període el Govern municipal estudiarà les mesures necessàries perquè es pugui combinar l’activitat turística amb la convivència veïnal i es prioritzi l’habitatge destinat a la residència habitual.

Aquesta suspensió es pren després de la publicació del Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic. Aquest decret preveu un seguit de mesures davant la necessitat urgent de regular el mercat d’habitatges d’ús turístic que ha proliferat a Catalunya els darrers anys per una suma de diversos factors.

El tercer tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona, Daniel Gracia, ha assenyalat que “estem treballant per disposar de les eines que ens permetin evitar la concentració i la proliferació d’habitatges d’ús turístic en determinades zones de la ciutat que podrien ocasionar problemes de convivència amb el veïnat”. “Hem de fer possible una ciutat atractiva per al turisme amb poder prioritzar l’habitatge destinat a la residència habitual”, ha assegurat Daniel Gracia.

Aquesta suspensió temporal també té l’objectiu d’evitar que Badalona rebi una allau de sol·licituds de pisos turístics en un context en què municipis pròxims com Santa Coloma de Gramenet ha acordat ja la suspensió de llicències, o la ciutat de Barcelona, que ha començat a aplicar una normativa molt més estricta en la regulació dels habitatges turístics.