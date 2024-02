Arxiu - L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), en una imatge d'arxiu

L'Ajuntament de Badalona suspendrà durant un any l'atorgament de llicències de pisos turístics després de l'aprovació del nou decret de la Generalitat per estudiar i analitzar la regulació municipal i garantir l'activitat turística i la convivència veïnal, informa aquest dilluns en un comunicat.

En concret, el decret estableix Badalona com un dels municipis on l'habitatge d'ús turístic estaria subjecte al règim de llicència urbanística prèvia i "davant la implantació d'una nova taxa es considera oportú fer aquesta suspensió amb la finalitat de procedir a l'estudi i anàlisi d'una nova normativa local”.

Actualment, a Badalona hi ha 200 pisos amb llicència d'habitatge turístic perquè la normativa municipal de 2015 "ja és força restrictiva", i l'Ajuntament afegeix que la suspensió temporal també té com a objectiu evitar sol·licituds de pisos turístics davant la suspensió de municipis de l'entorn , com Santa Coloma de Gramenet i Barcelona.