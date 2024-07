Albiol convida Pedro Sánchez a Badalona: Quin és el motiu?

Xavier García Albiol i Pedro Sánchez. (Foto: EuropaPress)

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol, ha convidat el president del Govern, Pedro Sánchez, a fer una visita institucional a la ciutat per mostrar-li "de primera mà la greu problemàtica que suposa a Badalona l'ocupació il·legal de pisos i locals ".

Ho ha dit en una carta que ha enviat a Sánchez recollida per Europa Press, arran de la intervenció d'aquest dimecres del president al Congrés dels Diputats, on, segons Albiol, s'ha referit a l'ocupació com “un problema que afecta a un percentatge molt petit de ciutadans i com, segons la seva opinió, la percepció social d'aquest fenomen és fruit dels bulls”.

Albiol ha assegurat que la realitat de Badalona "no concorda" amb les declaracions de Sánchez i ha dit que l'ocupació il·legal s'ha convertit en un problema que afecta la seguretat i la convivència a molts barris.

Ha afirmat que moltes vegades les ocupacions "són conflictives, provoquen angoixa als veïns i van acompanyades de situacions perilloses i delictives".

Albiol ha assenyalat que visitar Badalona "seria una magnífica oportunitat" perquè Sánchez pogués, textualment, comprendre millor les dificultats a què s'enfronten tant els propietaris com els veïns i ha afirmat que ell mateix l'acompanyaria a la visita a diverses zones de Badalona , on podria reunir-se amb veïns.