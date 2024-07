Badalona anuncia que construirà una escola bressol municipal amb fons europeus

L'Ajuntament de Badalona ha aconseguit de prop d'1,1 milions d'euros dels Fons Europeus Next Generation per construir l'escola bressol municipal prevista al carrer de la Ciència del barri de Montigalà.

Aquesta subvenció correspon a l'import total que el consistori havia sol·licitat a les autoritats continentals perquè fos possible dur a terme l'obra de construcció i s'emmarca dins del Programa d'impuls de l'escolarització al primer cicle de l'educació infantil per al qual la Generalitat compta amb finançament del Pla Next Generation EU. L'objectiu d'aquest programa és l'extensió del dret dels nens a disposar d'"una plaça accessible, assequible, inclusiva i d'alta qualitat al primer cicle d'educació infantil".

L'Ajuntament ja té fet el projecte constructiu d'aquesta nova escola bressol municipal, que permetrà la creació de 107 places per a nens i nenes que tinguin entre 0 i 3 anys. L'escola portarà el nom de Bugui Bugui (escollit pel Consell dels Infants de la ciutat) i serà el primer edifici públic de la ciutat que tindrà la fusta com a principal element de construcció.

Es tracta d'una construcció amb una única planta, integrada al gran parc que porta el nom del barri. A més, totes les estances, incloses les aules, interactuen amb l'exterior, a través de sortides a un pati ia una zona amb porxos. Els materials i tot el sistema de climatització estan dissenyats per ser sostenibles i minimitzar-ne el cost energètic. Com a novetat principal, també destaca que, juntament amb les aules, s'habilitarà un espai familiar pensat per a usos pedagògics.

L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha mostrat la seva enorme satisfacció per haver aconseguit el milió d'euros necessari per dur a terme l'obra d'aquesta nova escola bressol i ha explicat que "el govern municipal es va marcar des del primer moment com a objectiu aconseguir fons europeus per finançar projectes a la ciutat". "Hem dedicat els nostres esforços a preparar internament tots els procediments necessaris per accedir a aquests fons i ara aquest treball comença a donar fruits", ha assenyalat l'alcalde.