La Guàrdia Urbana de Badalona, sobre rodes: 17 noves motos per al cos

La foto de les autoritats amb les motos. Foto: Aj. de Badalona / Canva Pro

La Guàrdia Urbana de Badalona ha incorporat al seu parc mòbil 17 noves motocicletes per als agents: es tracte de 15 scooters i 2 motos elèctriques per a zones de muntanya. Les motocicletes s’han adquirit mitjançant arrendament sense opció de compra a través del sistema centralitzat de l’Associació Catalana de Municipis, amb un cost lleugerament superior als 206.000 euros per a un període de 4 anys.

El consistori ha explicat que els 15 escúters són de la marca SYM, amb una cilindrada de 300 centímetres cúbics, mentre que les dues motos de muntanya són elèctriques de la marca Zero FX.

Aquesta incorporació representa un "avenç significatiu per al parc mòbil de la Guàrdia Urbana de Badalona", dignificant el material amb què treballen els agents. Les noves motocicletes milloraran "l’agilitat dels serveis i incrementaran la proximitat dels agents amb els veïns". En concret, es destinaran 2 scooters per al patrullatge de cadascun dels 6 districtes de la ciutat, reservant-ne unes altres 3 per a substitucions o ampliacions de serveis quan sigui necessari. De la mateixa manera, les 2 motos de muntanya cobriran la zona de la Serralada Marina.

La presentació dels 17 nous vehicles es va fer el passat dilluns 29 de juliol al passeig Marítim de la ciutat, amb la presència de l’alcalde, Xavier Garcia Albiol, el primer tinent d’alcaldia, Juan Fernández, el regidor de l’Àrea de Seguretat, Juan Manuel Ruiz i el superintendent de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrado Fernández.

L’alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, va destacar que la compra d’aquests nous 17 vehicles demostra el compromís del Govern municipal per millorar la situació de la Guàrdia Urbana, tant amb la incorporació de nous agents com amb la dotació dels recursos i materials necessaris perquè els agents puguin fer la seva feina en condicions adequades i més segures. “El nostre objectiu és augmentar durant aquest mandat el 50% la plantilla policial respecte a com la vam trobar. Per això, incorporarem 43 nous agents al setembre, i també dotarem el nostre cos dels recursos materials adequats per ser una ciutat de referència en l’àmbit de la seguretat”, va remarcar Garcia Albiol.