Compte enrere per a l'enderrocament de l'antiga fàbrica Mobba de Badalona

L'Ajuntament de Badalona ja ha signat l'acta de lliurament de les claus de l'antiga fàbrica Mobba perquè l'empresa adjudicatària comenci les tasques de buidatge i enderrocament de l'edifici . Amb aquest acte es posa fi a tots els tràmits administratius i es garanteix l'enderrocament d'aquest immoble, ubicat al carrer Sant Isidre, al barri del Centre. D'aquesta manera es deixaran enrere les molèsties provocades per la degradació de l'edifici, i es podrà crear una nova plaça verda que permetrà esponjar la zona .

L'empresa adjudicatària dels treballs és Urcotex, que s'encarregarà de buidar l'edifici i retirar tots els materials que hi ha a l'interior de manera adequada. Després de realitzar el buidatge seguint totes les mesures de seguretat i complint els protocols de tractament de residus, es tirarà a terra l'edifici. Es preveu que aquests treballs, un cop es posin en marxa, tinguin una durada aproximada entre 4 i 6 mesos.

Un cop acabada l'enderroc, es construirà una nova plaça verda amb un disseny consensuat amb els veïns de la zona i s'urbanitzaran novament els carrers de l'entorn. Amb aquesta actuació es pretén deixar enrere un passat de degradació i molèsties i fer realitat un nou espai que millori la qualitat de vida dels veïns i també la imatge de la ciutat.

Encara que això hagi estat un mer formalisme, l'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha destacat la importància del lliurament de les claus a l'empresa adjudicatària “perquè després de tots els obstacles polítics que intencionadament s'han posat per impedir que es durà a terme la voluntat dels veïns, avui podem assegurar que ja no hi ha marxa enrere i que en pocs mesos l'edifici anirà a terra i s'urbanitzarà una nova plaça verda”.

"Amb l'enderrocament de la Mobba el Govern municipal compleix el compromís que va establir amb els veïns de l'entorn de l'edifici i demostra que actua sobre la base de la voluntat que té la majoria de la ciutadania de Badalona", ha remarcat l'alcalde.