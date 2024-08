VÍDEO | Es viralitzen les imatges del fons marí a Badalona: ¡Es un abocador de brossa!

Les imatges s'han viralitzat a les xarxes socials per la seva duresa

L'usuari de TikTok Manel Calero ha publicat unes imatges del fons marí a Badalona que estremeixen qualsevol que les vegi. Mentre fa submarinisme, Calero mostra en què s'ha convertit un entorn que hauria de ser 'natural', i les imatges parlen per si mateixes: el fons marí de Badalona s'ha convertit en un abocador il·legal, un lloc on s'acumulen escombraries sense cap tipus de control.

"¡Bon dia per dir alguna cosa! Estic a Badalona, a prop del port, i mireu com està en fons. És un autèntic desastre", diu Manel abans de mostrar el que amaga l'interior de les aigües que banyen les platges del municipi. Mentre fa la immersió es pot veure el fons ple d'ampolles, llaunes de refresc, tovalloletes i qualsevol cosa que puguem trobar a la prestatgeria d'un supermercat, com si fos una platja catalana després de la celebració de Sant Joan.

Manel Calero, tot i mostrar tot tipus d'escombraries, incideix en un producte que està inundant les nostres costes: “Tot això són tovalloletes d'un sol ús que llencem al lavabo i que trigaran molts i molts anys a descompondre's. Un autèntic desastre, per favor, no les tireu al lavabo".

A continuació, podeu veure les imatges: