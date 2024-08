La Guàrdia Urbana de Badalona reforça la seva presència als punts on es denunciï incivisme

La Guàrdia Urbana de Badalona posa en marxa, aquest mes d'agost, la campanya Descans i convivència , una iniciativa per combatre l'incivisme en aquells punts de la ciutat on els veïns han denunciat que hi ha actituds i problemàtiques que afecten la convivència.

En primera instància, els agents es dirigiran a aquestes zones amb l'objectiu de dur a terme una tasca preventiva i d'avís a les persones que estiguin actuant de manera incorrecta, però si les conductes incíviques persisteixen, es sancionaran totes les persones que causin problemes.

El regidor de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Ruiz, va remarcar que és imprescindible que els usos dels espais públics siguin adequats per mantenir la bona convivència i la tranquil·litat de tots els ciutadans. "És una prioritat per al Govern municipal combatre l'incivisme als nostres carrers i vetllar pel descans dels veïns de tots els barris", ha assegurat el regidor.

Motos per a la policia

Aquesta notícia arriba pocs dies després que es reforcés el seu parc mòbil 17 noves motocicletes per als agents: es tracta de 15 scooters i 2 motos elèctriques per a zones de muntanya . Les motocicletes han estat adquirides mitjançant arrendament sense opció de compra a través del sistema centralitzat de l'Associació Catalana de Municipis, amb un cost lleugerament superior a 206.000 euros per a un període de 4 anys.

El consistori ha explicat que els 15 scooter són de la marca SYM, amb una cilindrada de 300 centímetres cúbics, mentre que les dues motos de muntanya són elèctriques de la marca Zero FX.

L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, va destacar que la compra d'aquests nous 17 vehicles demostra el compromís del Govern municipal per millorar la situació de la Guàrdia Urbana, tant amb la incorporació de nous agents com amb la dotació dels recursos i materials necessaris perquè els agents puguin fer la seva feina en condicions adequades i més segures. “El nostre objectiu és augmentar durant aquest mandat el 50% la plantilla policial respecte de com la trobem. Per això, incorporarem 43 nous agents al setembre, i també dotarem el nostre cos dels recursos materials adequats per ser una ciutat de referència a l'àmbit de la seguretat”, va remarcar Garcia Albiol.