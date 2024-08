El motiu pel qual Badalona prohibeix aparcar a prop d'un comerç del barri de Montigalà

Foto: Ajuntament de Badalona

L'Ajuntament de Badalona ha prohibit l'estacionament de vehicles a l'avinguda del Conflent i en altres zones adjacents a l'establiment Obramat, al barri de Montigalà, per posar fi a la situació creada per la presència habitual de persones que ofereixen un servei il·legal de transport de material de construcció amb furgonetes que deixen mal estacionades en aquesta zona. Avui s'ha instal·lat la senyalització corresponent tant vertical com horitzontal.

L'estacionament incorrecte, sovint sobre les voreres, de nombrosos vehicles, i sobretot de furgonetes de transport, davant de les portes i els voltants d'aquest comerç dedicat a la venda de productes de bricolatge i de la construcció, ha provocat reiterades queixes dels veïns per trobar moltes dificultats i impediments per poder transitar per aquesta zona.

Aquesta actuació per ordenar la zona s'afegeix a dues intervencions que va efectuar la Guàrdia Urbana de Badalona la setmana passada, en aquest mateix lloc, en què va retirar 160 quilograms d'aliments peribles -menjar variat, fruita i beguda- conservats en set neveres portàtils i que comercialitzaven venedors ambulants il·legals. La Guàrdia Urbana va retirar els aliments, que es venien sense cap control sanitari, i va aixecar les corresponents actes.

L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol, ha destacat que “a Badalona no es permeten activitats il·legals que perjudiquen els comerciants i els autònoms que compleixen amb les seves obligacions i paguen els seus impostos” així com tampoc “que es posi en risc la salut de les persones amb aliments que no passen controls sanitaris”.