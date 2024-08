Problemes per al Màgic de Badalona: el centre comercial, en concurs de creditors

Un dels accessos al centre. Foto: Europa Press

El centre comercial Màgic de Badalona viu serioses dificultats financeres . L'empresa propietària, Vila de Badalona, pertanyent a la família Sanahuja, s'ha declarat en concurs de creditors , segons informació de Metrópoli Oberta i el registre mercantil.

Aquest procediment es va iniciar el 18 de juny i està sota la jurisdicció del Jutjat Mercantil número 7 de Barcelona. Tot i haver presentat el 2022 un resultat positiu de més de 740.000 euros, l'empresa manté un deute a llarg termini que supera els 45 milions d'euros i deutes a curt termini amb entitats de crèdit per 3,4 milions d'euros, en part derivades de préstecs contrets per a la construcció del centre comercial, inaugurat el 2008. L'Ajuntament de Badalona ha confirmat la situació d'insolvència, però ha assegurat que no afectarà l'obertura ni el funcionament del centre.

El centre comercial Màgic, conegut per incidents com agressions sexuals i un intent d'atac terrorista, es va inaugurar a l'inici de la crisi financera, juntament amb el pavelló del club de bàsquet Joventut, que va tenir una participació significativa fins al 2013. El recinte compta amb una àrea comercial, un cinema, un gimnàs, pistes de bàsquet i aparcaments, destacant-ne la cúpula taronja en forma de pilota de bàsquet, visible des de la carretera C-31.

L'empresa Vila de Badalona és propietat de la família Sanahuja i té com a administradors els germans Román, Juan Manuel i Javier Sanahuja Escofet, fills de Román Sanahuja Pons, que el 2010 va protagonitzar la suspensió de pagaments de la immobiliària Sacresa. Des del 18 de juny, Víctor Marroquín, soci director del bufet Marroquín Advocats, figura com a administrador concursal de Vila de Badalona.

Què és un concurs de creditors?

Un concurs de creditors és un procediment legal que es fa servir quan una persona, empresa o entitat no pot fer front als seus deutes i es troba en una situació d'insolvència. El seu objectiu principal és ordenar el pagament dels deutes d'una manera equitativa entre tots els creditors, és a dir, les persones o entitats a les quals es deuen diners.

Declaració d'Insolvència El deutor, en reconèixer que no pot pagar els deutes, sol·licita al jutge la declaració d'insolvència. Aquesta sol·licitud pot ser voluntària (per part del deutor) o forçada (per un o més creditors).

Suspensió de Pagaments i Execucions Una vegada declarat el concurs, se suspenen totes les execucions individuals dels creditors, cosa que significa que no poden embargar béns ni cobrar els seus deutes de manera unilateral.

Administrador Concursal : Es nomena un o més administradors concursals que gestionen el procés. La seva funció és avaluar l'estat financer del deutor, proposar solucions i garantir que la llei es compleixi en la distribució dels actius.

Fases del Concurs :

Fase Comuna : S'identifiquen i classifiquen els deutes i els béns del deutor.

: S'identifiquen i classifiquen els deutes i els béns del deutor. Fase de Conveni o Liquidació : A la fase de conveni, s'intenta arribar a un acord entre el deutor i els creditors sobre com i quan es pagaran els deutes. Si no s'arriba a un acord, es passa a la fase de liquidació, on es venen els actius del deutor per pagar els creditors segons l'ordre de prioritat establert per la llei.

Resolució : El concurs de creditors pot concloure de diverses maneres, com ara el pagament dels deutes mitjançant un conveni, la liquidació total dels béns del deutor, o fins i tot l'extinció dels deutes si no hi ha prou actius per cobrir-los.