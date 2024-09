Un piròman que crema mobiliari urbà està solt a Badalona

Contenidors a Badalona en un fotomuntatge amb una flama - Canva Pro - Aj. de Badalona

Badalona enfronta una situació preocupant amb la presència d'un piròman que ha estat incendiant mobiliari urbà a diversos barris de la ciutat. Segons informes locals, els bombers han hagut d'intervenir moltes vegades per sufocar incendis en contenidors ubicats a les places Josep Cortinas i del Sol, aquest dimecres al matí.

El responsable d'aquests actes vandàlics ha estat actiu els darrers dies, centrant els seus atacs als barris del Centre, Canyadó i Casagemes, on ha calat foc principalment a papereres i altres elements del mobiliari urbà. L'alarmant és que aquests incendis no segueixen un patró horari específic, passant tant de dia com de nit, cosa que genera més inquietud entre els veïns.

Les autoritats locals estan treballant per identificar i aturar el culpable, mentre que la ciutadania es manté alerta davant de la possibilitat de nous incidents.

Aquests tipus d'actes no només afecten la infraestructura urbana, sinó que també representen un perill potencial per a les persones i les propietats properes. Les investigacions continuen en marxa per trobar el responsable i posar fi a aquesta onada d'incendis provocats.