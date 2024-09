Badalona augmenta el cos de la Guàrdia Urbana amb 43 nous agents

Foto: Ajuntament de Badalona

Badalona ha incorporat aquesta setmana 43 nous agents al cos de la Guàrdia Urbana. Els nous agents es troben actualment fent la formació interna per conèixer i adaptar-se al cos de seguretat municipal i la primera setmana d’octubre ja estaran plenament integrats al servei. D’aquests nous agents, 17 són dones.

Les noves incorporacions permeten augmentar la plantilla de la policia local, que ja va incrementar-se el passat mes de setembre amb 23 nous efectius. D’aquesta manera, en el darrer any s’han incorporat a la Guàrdia Urbana 66 nous agents.

Els nous agents es van presentar aquest dijous a la tarda en una acte públic a la plaça d’Antònia Boada al qual van assistir més de 300 veïns. En l’acte hi van participar l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol; el regidor de l’Àrea de Seguretat Ciutadana, Juan Manuel Ruiz, i el superintendent cap de la Guàrdia Urbana de Badalona, Conrado Fernández.

L’alcalde, Xavier Garcia Albiol, va donar la benvinguda als nous agents i va demanar-los que siguin sensibles i propers amb els veïns de la ciutat. “En el seu dia a dia els ciutadans han d’afrontar problemes de convivència i incivisme i les actituds delictives de persones, que sovint reincideixen i no són castigades, per això cal ser empàtics i comprensius amb tots els veïns que pateixen aquesta situació”, va assegurar l’alcalde. “Els veïns de Badalona saben que tenen tot el meu suport i que des de l’Ajuntament treballem per millorar la seguretat de tots els nostres barris”, va afegir Garcia Albiol.

L’alcalde va recordar que, per aconseguir aquest propòsit, a l’inici de mandat, el Govern municipal es va comprometre a augmentar un 50% la plantilla de la Guàrdia Urbana de Badalona. “Des que vam entrar a governar hem incorporat 66 nous agents i pròximament convocarem noves places per aconseguir que en aquests quatre anys el cos de seguretat municipal tingui els recursos que necessita una ciutat de la grandària de Badalona”, va destacar Garcia Albiol.

No obstant això, l’alcalde de Badalona va recordar que hi ha un gran problema amb les persones reincidents que són detingudes en nombroses ocasions i que tornen a sortir al carrer a les poques hores. “La Guàrdia Urbana i tots els cossos de seguretat presents a la ciutat fan una molt bona feina i estic molt satisfet amb la seva entrega, però és imprescindible canviar la legislació per evitar que tots els seus esforços no siguin debades i que els multireincidents paguin per les seves accions”, va insistir Garcia Albiol.