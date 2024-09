Badalona compra 500 contenidors per cobrir els que falten a diversos dels seus barris

L'Ajuntament de Badalona ha adquirit 500 contenidors que serviran per reposar totes les unitats que actualment falten a la ciutat . La setmana que ve començaran a instal·lar-se 40 d'aquests contenidors cada dia fins a cobrir totes les ubicacions del municipi on per ara hi ha mancances.

La compra d'aquests contenidors és independent del nou contracte de neteja viària, recollida de residus i gestió de deixalleries que s'iniciarà a principis de l'any 2025. A més dels contenidors que ja s'hauran refet amb la compra d'aquestes 500 unitats, el nou contracte de neteja suposarà un augment dels contenidors que hi ha al carrer, passant dels 4.200 que hi ha actualment fins a les 5.000 unitats.

L'alcalde de la ciutat, Xavier Garcia Albiol ha explicat que la compra dels contenidors mostra l'aposta del Govern municipal per millorar la neteja de la ciutat a tots els barris. “Des de l'inici del mandat hem aplicat mesures com aquesta per millorar l'estat dels nostres carrers, però no n'hi ha prou; per això a inicis del 2025 entrarà en vigor un nou contracte de neteja que augmenta prop del 50% el pressupost i inclou nous serveis, la millora de la maquinària i els camions, un augment de la plantilla i una gestió més eficient i rigorosa dels recursos”, ha remarcat Garcia Albiol.