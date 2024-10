'Badabons': arriba la campanya més important en comerç local impulsada a Badalona

Foto: Ajuntament de Badalona

L’Ajuntament de Badalona posarà en marxa de l’11 d’octubre al 22 de novembre la iniciativa ‘Badabons’, una campanya de vals de descompte en els comerços de proximitat i restaurants de la ciutat que té l’objectiu d’incentivar l’economia local. L’Ajuntament de Badalona, aporta per a la campanya 400.000 euros, l’import més alt que s’ha destinat mai a la ciutat per a una iniciativa de dinamització del comerç local, ja que serà tot aquest import el que es destini a la subvenció de les compres. A la vegada, la repercussió econòmica en el comerç serà d’un milió d’euros en compres.

Els bons de descompte serviran per cobrir el 40% del preu de les compres que es facin, havent d’assumir el comprador el 60% restant. Els bons els podran fer servir en els establiments comercials minoristes, de restauració, serveis i titulars d’una llicència de venda en mercats no sedentaris (marxants) que s’adhereixin a la campanya.

Per comprar els bons, caldrà tenir més de 18 anys, accedir al web www.badabons.cat i registrar-se, un cop comenci la campanya. Un cop fet el registre, la ciutadania podrà adquirir bons de consum amb un import mínim de 10 euros i màxim de 100 i sempre en múltiples de 10, pagant el 60% del valor del bo, mentre que l’import restant el subvencionarà l’Ajuntament de Badalona. Això vol dir que la campanya permet als ciutadans fer compres de fins a 100 euros pagant només 60 euros, ja que els 40 restants els cobreix l’Ajuntament.

Un cop hagi adquirit els bons, l'usuari tindrà una targeta virtual o física amb un codi QR que haurà de mostrar en els establiments on faci les compres per bescanviar els bons. A través d’aquest QR, tant els usuaris com els comerços podran consultar en tot moment el saldo que encara no s’ha fet servir.

Amb la voluntat d’apropar la campanya a tot el conjunt de la ciutadania, l’Ajuntament habilitarà un punt d’atenció presencial a l’Oficina de Turisme de Badalona per tal gestionar la descàrrega i adquisició dels bons en persona i ajudar a totes les persones que no tinguin accés o no dominin l’entorn digital.

Tots els establiments comercials minoristes, de restauració, serveis i titulars d’una llicència de venda en mercats no sedentaris que es vulguin adherir a la campanya ho podran fer a través de la mateixa pàgina de compra dels bons, www.badabons.cat.

La campanya ‘Badabons, són comerç, són Badalona’ està impulsada per l’Ajuntament de Badalona amb la col·laboració de PIMEC i la Federació d’Empresaris de Badalona (FEB-PIMEC). Aquest dimarts al matí s’ha signat el conveni de col·laboració i s’ha presentat la iniciativa en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol i el president de PIMEC, Antoni Cañete. També han assistit la segona tinenta d’alcaldia de l’Àmbit d’Impuls Econòmic i de Ciutat, Cristina Agüera; la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Rosa Bertran; el president de PIMEC Comerç, Antoni Torres; el president de FEB-PIMEC, Josep Maria Puente; i el president de PIMEC Comerç Maresme-Barcelonès Nord, Carles Gironès.

L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha destacat la importància de la col·laboració entre el sector públic i el privat per tirar endavant iniciatives com aquesta i ha assenyalat la intenció de tornar a repetir la campanya l’any vinent. A més, ha assenyalat que “a Badalona mai s’havien destinat tants diners en una d’aquestes campanyes perquè arribin als comerços i als ciutadans”. “Amb aquesta campanya volem donar suport al teixit comercial del municipi i, a la vegada, fer que els ciutadans puguin adquirir productes i serveis a preus més reduïts”, ha explicat Garcia Albiol. “Estem treballant i fent difusió entre tots els comerços perquè aquesta iniciativa arribi a tots els barris, assegurant així que els comerciants de tota la ciutat es beneficien d’aquesta campanya”, ha afegit l’alcalde.

Xavier Garcia Albiol ha agraït la col·laboració de PIMEC i la Federació d’Empresaris de Badalona (FEB-PIMEC) per desenvolupar la campanya ‘Badabons, són comerç, són Badalona’. “La col·laboració entre el sector públic i el privat, tal com exemplifica aquesta campanya, és la millor via per a introduir millores i potenciar l’economia local”, ha remarcat l’alcalde.