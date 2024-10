Tota la informació de 'Badabons', la campanya de descomptes més gran en comerços locals de Badalona

Albiol i Cañete a la signatura del conveni de col·laboració dels 'Badabons' | PIMEC

Badalona ha llançat "Badabons", la campanya de descomptes més gran en comerços locals de Badalona, amb l'objectiu d'incentivar l'economia de la ciutat. Aquesta iniciativa, que va començar l?11 d?octubre i s?estendrà fins al 22 de novembre, compta amb una subvenció de l?Ajuntament de 400.000 euros, l?import més alt destinat a una campanya de dinamització del comerç local a Badalona.

S'espera que l'impacte econòmic de "Badabons" al comerç sigui d'almenys 1 milió d'euros en compres. Els ciutadans podran fer compres de fins a 100 euros en comerços adherits, pagant només 60 euros, ja que els 40 euros restants són coberts per l'Ajuntament.

Els bons estan disponibles des de l'11 d'octubre a les 8 hores al web badabons.cat, on els usuaris es podran registrar introduint-hi el nom i el DNI. Un cop adquirits, els bons es carregaran en una targeta virtual que servirà per pagar als establiments adherits. Cada usuari podrà accedir a un màxim de 100 euros a bons.

Per poder comprar bons, cal complir alguns requisits: tenir més de 18 anys i registrar-se a la web. Aquests bons es poden utilitzar en establiments comercials, de restauració i serveis que participin a la campanya. Els comerços escanejaran un codi QR de la targeta virtual per descomptar el valor dels productes o serveis adquirits, i cal presentar el DNI utilitzat per al registre en bescanviar els bons.

És important destacar que si s'esgoten els 400.000 euros de subvenció, els ciutadans podran continuar usant els Badabons adquirits, encara que no en podran comprar més. A més, s'ha habilitat un punt d'atenció presencial a l'Oficina de Turisme (Francesc Layret, 78-82), on s'oferiran targetes físiques per a les persones que no tinguin accés a smartphones. Tot i això, les persones que ja posseeixin una targeta virtual no podran optar a una física.