Badalona reforça el Programa de prevenció d’addiccions per a joves

Xavier Garcia Albiol, alcalde de Badalona. Foto: EuropaPress

L’Ajuntament de Badalona, en el marc del programa de “Prevencions d’addiccions” ha programat diverses accions per facilitar eines i conscienciar als joves, als professionals i a les famílies, sobre els diversos comportaments susceptibles de generar addiccions i sobre els perills associats al consum de drogues.

Una de les línies de treball són els tallers informatius que es porten a terme als diversos centres educatius de la ciutat, així com en el Badiu Jove. D’altra banda, es consolida la presència d’una carpa que s’instal·la dos divendres al mes en la zona d’oci nocturn de Can Ribó per oferir informació i esdevenir un punt segur i activar els serveis d’emergència, en cas que sigui necessari.

Carpa oci nocturn. Lloc: Polígon de Can Ribó, en horari de 22.30 hores a 02.00 hores.

Dijous, 31 d’octubre (amb motiu de “la castanyada”)

Divendres, 15 de novembre

Divendres, 29 de novembre

Dijous, 5 de desembre

Divendres, 20 de desembre

Tallers al Badiu Jove (carrer d’Ausiàs Marc, 61)

Realment et ve de gust? La pressió de grup davant el consum de substàncies . L’activitat es farà dilluns 25 de novembre, de 18 a 19.30 hores, i va adreçat als joves.

. L’activitat es farà dilluns 25 de novembre, de 18 a 19.30 hores, i va adreçat als joves. Compartim espais. Com posar límits al consum de pantalles per viure sense discussions constants. El taller s’ha programat per dilluns 16 de desembre, de 18 a 19.30 hores, i va dirigit cap a les famílies.

Així mateix, al Badiu Jove, tots els dimarts, de 16 a 20 hores hi ha un espai de consulta oberta sobre addiccions.

Un problema recurrent

La facilitat amb què els joves s'enganxen a les drogues avui dia es deu a diversos factors clau. Un d'ells és l'accessibilitat, ja que moltes substàncies són fàcils d'aconseguir, especialment a través de xarxes socials i plataformes digitals.

A més, l'estrès, la pressió social i la cerca d'acceptació porten a molts a provar-les, esperant alleujar els seus problemes o encaixar en uns certs grups. Un altre aspecte important és la desinformació, que fa que els joves no coneguin els riscos reals. Tot això, juntament amb la falta de suport emocional i familiar, incrementa la vulnerabilitat cap al consum.