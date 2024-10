Badalona presentarà els actes de la campanya de Nadal el pròxim 31 d'octubre

Una imatge del Nadal del 2023. Foto: Ai. de Badalona

La segona tinenta de batlia i regidora de l'Àmbit d'Impuls Econòmic i de Ciutat, Treball, Cultura, Ciutadania i Govern, Cristina Agüera, i la regidora de l'Àrea d'Educació i Cultura, Vanesa González, presenten aquest dijous 31 d'octubre, a les 9 :30 del matí, a la sala de premsa de l'edifici municipal el Viver (plaça de l'Assemblea de Catalunya, 9-12) els eixos, les activitats i les novetats de la campanya de Nadal d'aquest any a Badalona .

El llistó és alt

El Nadal a Badalona 2023 va oferir una àmplia programació que es va posar en marxa el 18 de novembre amb l'encesa de llums i un gran arbre de Nadal davant del Palau Olímpic. Aquest arbre, de 40 metres d'alçada, va incloure un espectacle de llums i música que va servir per donar el tret de sortida a les festivitats.

Al llarg de desembre, la ciutat va organitzar diverses activitats, com el pessebre a la Plaça de la Vila, una fira de Nadal a la Plaça de la Plana, i esdeveniments com la Casa del Pare Noel al Parc de l'Escorxador.

Altres esdeveniments van incloure el Campament Reial al Parc de Can Solei i Ca l'Arnús, i, el 5 de gener passat, la tradicional Cavalcada de Reis, que va comptar amb l'arribada dels Reis Mags en helicòpter a l'Estadi Municipal de Badalona abans de iniciar el recorregut per la ciutat. A més, Badalona va habilitar per tota la ciutat bústies reials en diverses ubicacions i tallers de fanalets a les biblioteques per als nens.