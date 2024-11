Badalona endarrereix l'encesa de l'enllumenat de Nadal en solidaritat per la DANA

Foto: Ajuntament de Badalona, CanvaPro de KavalenkavaVolha

L' Ajuntament de Badalona ha decidit ajornar fins divendres 22 de novembre l'encesa de l'enllumenat de Nadal a la ciutat. Inicialment, estava previst encendre els llums dels diferents punts de Badalona a partir del proper divendres 16 , però, davant la tràgica situació que es viu a la Comunitat Valenciana a causa de la DANA, s'ha preferit ajornar l'inici de la campanya nadalenca a la ciutat.

Finalment, l'encesa de l'enllumenat i de l'arbre de Nadal de plaça de la Vila es farà el divendres 22 de novembre. L'endemà, dissabte 23, s'inaugurarà i il·luminarà el gran arbre ubicat a la plaça del President Tarradellas. A més, la 2a edició de la Fira gastronòmica de Nadal de Badalona també s'ajorna i se celebrarà a la rambla del Gorg els dies 22, 23 i 24 de novembre.

Badalona, bolcada amb la DANA

Badalona està sent un municipi que s'està bolcant a l'ajuda per la DANA a la Comunitat Valenciana. Sense anar més lluny, l'Ajuntament va enviar aquest dimecres un tercer comboi d'ajut a la Comunitat Valenciana. El cap de setmana passat ja es van desplaçar al municipi de Torrent, afectat per la DANA, dos equips amb personal de Protecció Civil, així com dos camions amb aliments i altres materials donats pels ciutadans durant un recapte realitzat diumenge passat.

Aquest tercer grup el formen un equip de cinc persones de Protecció Civil, amb un vehicle del servei de Protecció Civil municipal i un camió per fer tasques de suport a la zona; 10 agents de la Guàrdia Urbana per ajudar en tasques de seguretat i control; i el regidor del govern municipal Daniel Aguilera, que ja va viatjar diumenge passat a la nit a la zona amb el tràiler carregat amb el material que van donar els veïns de Badalona.

El comboi de l?Ajuntament anava acompanyat d?una ambulància del Grup La Pau amb dos treballadors del grup i carregada amb material sanitari i d?higiene.

Durant la seva estada a Torrent, els agents de la Guàrdia Urbana de Badalona actuaran com a extensió del cos de seguretat del municipi valencià i efectuaran sobretot tasques d'ordenació del trànsit, control d'accessos i vigilància per evitar pillatges. Aquests agents viatgen els seus dies lliures i es traslladen a dos vehicles que formen part del cos de seguretat municipal. El fet que els agents no estiguin de servei els pròxims dies permet que la seva absència no afecti la feina diària del cos de la Guàrdia Urbana i que les tasques de seguretat a la ciutat no se'n ressentin.