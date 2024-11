Part de l'oposició de Badalona critica el viatge d'Albiol a Nova York

Albiol saluda Fernández a les instal·lacions dels Brooklyn Nets. Foto: X (@Albiol_XG)

El viatge de Xavier García Albiol a Nova York per donar la medalla de fill predilecte de Badalona a Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets de la NBA , porta cua.

Part de l'oposició de la ciutat ha criticat que el primer regidor, acompanyat per la quarta tinenta d'alcaldia, Rosa de l'Amo, i pel líder de l'oposició, el socialista Fernando Carrera, viatgessin a la Gran Poma per veure's amb Fernández.

Des d'En Comú Podem, el seu portaveu Aïda Llauradó l'ha qualificat d'“innecessari” i de “vacances pagades amb diners públics”. Llauradó va recordar que la intenció original del municipi era lliurar el reconeixement a Fernández en un acte públic a Badalona durant l'estiu. A més, els comuns han anunciat que demanaran explicacions al govern municipal sobre els motius i el criteri darrere de l'enviament d'aquesta comitiva als Estats Units.

D'altra banda, en una publicació a X, el president d'ERC, Àlex Montornès, va assenyalar que al Ple es va dir que el lliurament del reconeixement es realitzaria al juliol a Badalona. “Dissabte, els bitllets ja estaven comprats, per tant, el PP i el PSC han mentit. No ens ho van dir perquè saben que no ho hauríem acceptat i que ho hauríem denunciat”, va afegir el líder republicà.

En conseqüència, ERC ha informat que registrarà una sèrie de preguntes per conèixer els detalls del viatge d'Albiol, Carrera i Del Amo a Amèrica. “Anar-se de vacances amb els nostres impostos no és ètic”, va declarar Montornès en una entrevista a Badalona Matí.

Per part seva, Dolors Sabater ha exigit l'"anul·lació immediata" del viatge i que el lliurament de la distinció a Jordi Fernández es dugui a terme "de forma solemne i digna a Badalona". L'oposició ha coincidit a qüestionar la suposada complicitat del líder socialista amb Albiol. "El PSC està actuant com un membre més del govern del PP", va comentar Llauradó, recordant els recents acords entre les dues formacions en temes com ordenances i pressupostos.

En aquesta línia, Montornès també lamenta el que considera un “gir a la dreta” del PSC. "El PSC ha de decidir", va comentar el republicà pel que fa al partit de Carrera, "si vol col·laborar amb el govern populista del PP o treballar per una alternativa d'esquerres". Segons Montornès, “actualment veiem un govern de 22 regidors: els 18 del PP i els 4 del PSC”.