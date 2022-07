La Festa Major és un gran reclam per a veïns i visitants. Foto: Europa Press

El barri de Gràcia mantindrà el tradicional concurs de carrers decorats per la seva festa major després que aquest 30 de juny ho hagi validat el patronat de la Fundació Festa Major de Gràcia. La celebració, aquest any, es farà entre els dies 15 i 21 d'agost.

Els representants dels carrers van haver de votar entre mantenir el format tradicional del concurs (amb els 24 carrers i places participants), apostar pel que es va fer servir l'any passat per les mesures adoptades per combatre el coronavirus (una classificació dels 10 millors i mencions per a la resta) o eliminar-lo (que no hi hagi cap classificació, únicament mencions).

La majoria ha optat per donar continuïtat al model que genera un rànquing de premiats, on es pot veure la classificació completa de tots els carrers i places que participen a concurs.