L'interior de Video Instan, que té prop de 47.000 títols al seu catàleg. Foto: Video Instan

Gairebé fent dos clics al mòbil, la tauleta, l'ordinador o la televisió podem estar veient la sèrie o la pel·lícula de moda. Les plataformes han irromput a la nostra vida d'una manera inimaginable fa poc més de dues dècades. Perquè... com consumíem pel·lícules i sèries, aleshores? Havíem d'anar a videoclubs. Ciutats i pobles acollien aquests negocis, que a diari rebien moltíssimes persones i tenien una enorme quantitat de socis. Amb l'arribada de Netflix, Amazon Prime i HBO, entre altres, van anar desapareixent. Tot i això, a Barcelona encara queden alguns exemples d'aquesta espècie, que es pot afirmar que està en perill d'extinció.

El cas de Video Instan és el més notable. Situat, des de fa uns anys, al número 239 del carrer de Viladomat, a l'Eixample, és el videoclub més antic d'Espanya (va obrir el 1980). Aurora Depares, responsable del negoci, explica a Catalunya Press que tenen "prop de 47.000 títols" i al voltant de 800 socis, uns 250 que paguen la tarifa plana (8,95 euros al mes que els donen drets a accedir als títols que vulguin) i més de mig miler que no tenen contractat aquest servei.

Com tants i tants negocis, Video Instan ha hagut de reinventar-se i, a més, s'ha vist castigat per la pandèmia i els seus efectes. "Vam canviar de local perquè ens triplicaven el lloguer, i en el nou vam incoporar la sala de cine i la cafeteria. Les obres de la sala van acabar el març de 2019 i un any més tard arriba la pandèmia", apunta Depares, que diu que "hem hagut de començar de zero dos cops".

Depares considera que "Video Instan té recorregut i hauria de ser sostenible", i assegura que creu fermament que "tenir compte en una o dues plataformes no hauria d'excloure ser soci d'un videoclub". "El videoclub suma", conclou.

OBLIGATS A REINVENTAR-SE

Video Instan, però, no és l'únic videoclub que resisteix. Al carrer de Begur del barri de Sants-Badal hi ha Marcha. Des de fa 20 anys, però, Daniel Ventura ha de compatibilitzar la gestió del videoclub amb el de la tintoreria que fa que sigui viable. A principis d'aquest segle, el videoclub ocupava tot el local, però ja no és així.

L'entrada al videoclub Marcha. Foto: Marcha

"La meva passió pel cinema és el que fa que segueixi endavant", explica a Catalunya Press, alhora que diu que continua oferint els serveis d'un videoclub de tota la vida, amb la venda i el lloguer de pel·lícules. "El problema és tenir novetats, que molts cops no s'editen i passen directament a les plataformes", lamenta Ventura, que diu que encara avui Marcha té prop de dos centenars de socis.

Cineaddicte, al carrer de Sant Lluís de Gràcia, i Mr. Brown Store, al carrer de Marià Aguiló del Poblenou, són els altres dos videoclubs que continuen operatius. Cineaddicte complementa la seva funció amb la venda, compra i lloguer de DVDs, llibres i decoració relacionada amb el cinema, mentre que Mr. Brown també s'ha especialitzat en còmics, novel·la gràfica i merchandising.