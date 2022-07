Arxiu - Arxiu - Sandro Rosell a una foto d'arxiu.

L'expresident del FCBarcelona, Sandro Rosell, es planteja presentar la seva candidatura com a alcaldable de Barcelona a les properes eleccions municipals del 2023 amb una llista de gestors amb què vol deixar "aparcada" la ideologia política.

"Ens estem plantejant seriosament presentar-nos a l'Alcaldia de Barcelona", ha assegurat aquest dimarts en una entrevista, en què ha dit que prendrà una decisió abans de Nadal.

Ha afirmat que té "una barrera enorme", que és que la seva mare està en contra que es presenti, tot i que ell ha manifestat la voluntat de recuperar el lideratge de la Barcelona dels Jocs Olímpics.

"Amb un grup d´amics i companys ens vam dir que havíem de fer alguna cosa. Sóc un enamorat de Barcelona, m´encanta la ciutat. I això es barreja amb l´ego del moment, quan et diuen: 'Tu ho faries molt bé', ha explicat.

Ha aclarit que no serà alcaldable d´un partit existent perquè ha assegurat que no li agraden els partits polítics i que ell funciona diferent, i per això vol fer "un grup de gestors".

“ Per portar un ajuntament millor gestors professionals que polítics professionals . Creiem que la política no s'ha de fer a l'ajuntament, sinó a la Generalitat o al Govern central. Un ajuntament està per cuidar de la seva gent ”, ha destacat.

Ha assegurat que la llista no serà un projecte polític, que serà transversal, i que si es presenten i guanyen, "tota aquesta gent ha de deixar aparcada la seva ideologia a l'entrada de l'Ajuntament".