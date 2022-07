L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau./ @EP

El 69% dels barcelonins es mostren en contra de les superilles de la ciutat i el 60% s'oposa a la planificació urbanística, segons l'última enquesta de l'associació Construïm Barcelona sobre mobilitat, percepció de ciutat, smart city i medi ambient. Els resultats de l'enquesta, feta entre l'abril i el maig , conclouen que "bona part de la població de Barcelona està descontenta" amb les qüestions que s'avaluen, segons ha informat en un comunicat l'associació aquest dimarts 5 de juliol.

Els resultats reflecteixen, a més a més, que el 68% dels ciutadans considera que Barcelona és una ciutat amable per a viure-hi, però per al 54% no és una ciutat segura per a l'habitatge.

Sobre la mobilitat, el 46,8% de la població enquestada suspèn el transport públic de Barcelona. El 39,1% utilitza amb més freqüència el metro com a mitjà de transport, un 16,7% el cotxe, un 15% l'autobús i un 9,9% la motocicleta.

Pel que fa al medi ambient, més del 76% de la totalitat enquestada creu que una millora de la xarxa de transport públic milloraria la contaminació de la ciutat de Barcelona.

A més, més d'un 49% considera que milloraria el reciclatge que es fa a la capital si s'incrementés la recollida d'escombraries per evitar acumulacions de residus, segons detalla el comunicat.

I en relació amb la smart city, un 64% dels barcelonins es consideren preparats per als nous reptes tecnològics que es presenten, i un 71% considera que Barcelona té moltes possibilitats en matèria digital, però que encara té molts dèficits.