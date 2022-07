Ho han explicat aquest dijous en declaracions als periodistes el president de la formació al consistori, Ernest Maragall, i la regidora de Cultura, Gemma Sendra, que han recordat que la major part del mes d'agost només hi haurà oberta una biblioteca per districte.

"Una vegada, més a l'estiu les biblioteques tanquen, i és inadmissible", ha lamentat Maragall, i ha recordat que segons el baròmetre municipal al voltant del 30% de barcelonins es quedarà a Barcelona aquest estiu, i per això creu que seria un bon moment per brindar-los una oferta real de biblioteques.

Sendra ha dit que als barris de renda més baixa els ciutadans que no llegeixen mai o gairebé mai arriben al 60% i ha demanat que hi hagi més equitat en l'àmbit cultural, amb una biblioteca a cada barri, i que el consistori acudeixi a la taula de la Generalitat per posar en marxa el Pla nacional del llibre i la lectura.

En relació amb la Junta Local de Seguretat que se celebra aquest dijous, Maragall ha dit que "és evident que hi ha una preocupació explícita i creixent" per la seguretat a Barcelona, i que espera que es produeixi la sota el seu parer necessària convergència de polítiques del consistori i la Generalitat en aquest àmbit.