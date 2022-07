Luz Guilarte, la presidenta del grup polític Ciutadans a l'ajuntament de Barcelona / Cs

La presidenta del grup polític Ciutadans a l'ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, ha reclamat el cessament immediat de la iniciativa “Porta a Porta” al plenari del districte de Sant Andreu.

Guilarte ha avançat que al ple d'aquest dijous, la formació taronja sol·licitarà paralitzar l'actual sistema, ja que “només ha creat problemes i és rebutjat per la gran majoria de veïns de Sant Andreu”. Guilarte ha qualificat com a "nyap" l'actual sistema de recollida de residus i ha assegurat que "l'únic que ha generat és més brutícia als carrers de Sant Andreu i l'increment de plagues". La solució que proposen des de Ciutadans és la de canviar el sistema en qüestió per una “recollida ordenada i consensuada amb els veïns”.

En línia amb el tema de la recollida de residus, Guilarte també ha valorat la recent sentència del TSJC que ha declarat il·legal la Taxa de Residus . La presidenta ho ha qualificat com a "frau" i "disbarat", i considera que la decisió judicial dóna la raó al que va aventurar Ciutadans quan es va implementar. Guilarte considera que "s'han de tornar als barcelonins els diners cobrats de forma il·legal", i per això plantejaran a la propera comissió d'Economia que es tornin els imports de manera immediata.