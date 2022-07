Passos de mitjana de les rondes a Barcelona/@AMB

L' AMB ha anunciat l'aplicació d' un pla per adequar i transformar els passos de mitjana a les rondes de Barcelona , que són un total de 44. Aquest projecte inclourà el tancament definitiu de 29 passos de mitjana que romanen inservibles, a més de l' adequació i ordenació dels 15 restants, la majoria dels quals es troben a menys de 500 metres de la boca dels túnels.

Tal com ha declarat Javier Navarro, director de manteniment de Rondes AMB, a partir d'un estudi realitzat s'han detectat que els passos de mitjana tenien un "nivell de contenció escàs", per la qual cosa el projecte s'enfoca a fer un tancament de aquests passos arribant a un "òptim nivell de contenció" . En unes carreteres on circulen uns 160.000 vehicles al dia, és essencial incorporar millores com aquesta, ja que, com ha assenyalat Navarro, totes les autopistes d'alta capacitat tenen diferents models de mitjanes.

L'estudi també ha determinat dues tipologies dins dels 15 gots comunicants assenyalats. Cinc d'ells, d'una longitud de 40 metres, tenen la funció d'optimitzar el manteniment i l'explotació de les Rondes, ja que permeten fer desviaments de trànsit quan es duen a terme tasques d'asfaltatge. Aquests intercanviadors estaran situats en trams de rondes on no hi ha calçades laterals que faciliten els desviaments. Els altres deu, amb una longitud de 12 metres, estan situats a prop de les boques de túnels de més de 500 metres de longitud i la funció és facilitar el pas dels serveis d'emergència en cas d'accidents.

Un pas de mitjana consisteix en una interrupció de la mitjana situada entre els dos sentits de circulació duna carretera de calçades segregades, que facilita la comunicació en circumstàncies especials. En aquest sentit, l'objectiu del pla de transformació és millorar la seguretat dels conductors, augmentar el nivell de contenció de les barreres i facilitar l'accés dels serveis d'emergència.

Prova pilot a la ronda de Dalt

D'altra banda, l'AMB està fent una prova pilot en un dels passos de mitjana situat a la ronda de Dalt, a l'alçada del parc de Cervantes. L'actuació consisteix en la retirada de les fites verdes que marquen el got comunicant entre tots dos sentits de la marxa i la col·locació de barreres metàl·liques amb un sistema de porta. Aquestes barreres tenen un cost de 115.000€ i permetran augmentar el nivell de contenció i evitar que un vehicle pugui traspassar a l'altre sentit de la marxa en cas que surti de la calçada.