Josep Bou també preguntarà al Govern mesures "al camp de la prevenció i la seguretat per evitar les molèsties i els sorolls que provoquen els 'okupes' de Can Vies" / @EP

El grup municipal del PP a Barcelona demanarà en comissió al Govern municipal suspendre la taxa de recollida de residus i tornar l'import recaptat des de l'1 de juliol del 2020: "Cobrar la taxa de residus al rebut de l'aigua és indecent i per això Colau ha rebut un altre revés judicial que espero que acati", ha afirmat el líder popular a la ciutat, Josep Bou.

La formació ha explicat que la proposició arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi declarat nul·la la taxa de recollida de residus de l'Ajuntament de Barcelona als domicilis particulars , i ha retret el Govern de Barcelona ser “els líders espanyols amb l'IBI, l'import de vehicles, l'ICIO o l'impost de plusvàlua més cars".

Durant la comissió de presidència, la formació preguntarà al Govern de la capital catalana per mesures "al camp de la prevenció i la seguretat per evitar les molèsties i els sorolls que provoquen els 'okupes' de Can Vies" i ha acusat el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra, de mentir sobre el nombre de trucades per queixes de soroll dels veïns a l'última comissió de presidència.

A la mateixa sessió, el PP proposarà una modificació del Reglament Orgànic Municipal per incorporar la compareixença de l'alcaldessa al plenari municipal per "millorar la transparència i la rendició de comptes de l'activitat política", perquè segons els populars, actualment no té la obligació de comparèixer.

A més, els populars presentaran una declaració institucional perquè l'Ajuntament "mantingui viu el record" de Miguel Ángel Blanco, assassinat per ETA fa 25 anys, una petició que també han traslladat a l'alcaldessa, Ada Colau, per carta aquest dilluns.