Barcelona en paraules de l'arquitecte, urbanista i investigador, Vicente Guallart , necessita "treure el llapis i tornar a dibuixar un gran pla de ciutat que requerirà grans inversions a llarg termini i el compromís per solucionar els grans problemes de la ciutat no resolts". Perquè segons Guallart, “no es poden abordar les solucions als grans problemes de Barcelona amb projectes petits, com les superilles. Barcelona necessita un gran pla”.

Així ho ha expressat Guallar al cicle de conferències "Fer Metropoli" de Renhink Barcelona aquest dimarts a Foment de Treball. Un acte presentat pel president del Consell de Patrocinadors de l'SBEES i president d'Agbar, Ángel Simon .

Ángel Simón: "Aquesta pandèmia ha accelerat el procés de repensar les ciutats"

A la presentació de l'acte Ángel Simón, ha posat en valor "la visió de Guallart que té molt en compte el concepte d'eixos com l'economia circular, la naturalització i la bioeconomia a l'hora de reflexionar sobre les ciutats. És molt necessària", ha afirmat Simón, “per aprofitar les oportunitats del riu Besòs en aquest nou món, on la pandèmia ha accelerat la manera de repensar ciutats com Barcelona ”.

"Cal reforçar la col·laboració publicoprivada per impulsar el progrés de l'Àrea Metropolitana i tornar a col·locar Barcelona com aquesta ciutat que és un orgull a nivell mundial, cal avançar i fer Metropoli" ha afegit Simón durant la seva intervenció.

Vicente Guallart:" Cada 50 anys les ciutats canvien i necessitem un gran pla per a Barcelona"

El que va ser arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona durant el mandat de Xavier Trias a les legislatures de 2011 i 2015, a més d'urbanista i investigador, Vicente Guallart, ha aportat la seva visió sobre el futur de la ciutat de Barcelona creant una nova façana urbana a el riu Besòs que requerirà de grans plans urbanístics on “cal tornar a treure el llapis i planificar a llarg termini, més enllà de les petites accions com les superilles si el que busquem és solucionar els veritables problemes de Barcelona”.

Afegint que "nosaltres fem petits plans a curt termini però ja toca canviar la mirada de curta a llarga perquè les desigualtats estan creixent a causa de l'actual revolució digital i augmenta la distància entre rics i pobres".

La pregunta clau és segons Guallart "que està fent Barcelona davant del canvi?. Com pensa fer que viure junts sigui una millora encara amb les dificultats que comporta emprendre qualsevol acció a la ciutat comtal?".

Per a l'arquitecte i investigador ara mateix” la Zona Franca de Barcelona és el nou 22@ de la ciutat. Encara amb el repte de consolidar el creixement de l'Est de la ciutat al riu Besòs perquè l'actual façana és ridícula. I haurem de tenir en compte l'aigua que és vida, regenerant les xarxes naturals a nivell regional, els corredors naturals i recuperar-los”.

Guallart creu que per fer-ho possible calen tres coses. En primer lloc “cal tornar a convertir les ciutats com Barcelona en productives, ciutats autosuficients i caldrà dur a terme una reindustrialització digital al centre de Barcelona i la seva Àrea Metropolitana. Apostant per un capitalisme ecològic”.

Com a segona tasca afirma aquest arquitecte barcelonins cal “ generar energia als nostres territoris de manera distribuïda i per això cal canviar les normatives actuals i fer un altre tipus d'edificacions i millorar l'arquitectura, fer una bona arquitectura”.

I tornar a tenir present finalment “ que la ciutat i el territori estan en simbiosi . Cal recordar que hi ha intel·ligència a tot arreu. Necessitem anar cap a la Bioeconomia circular . És a dir, hem d'apostar per una nova manera de fer ciutats i ho haurem de fer entre tots” ha afirmat Guallart.

Per això ha criticat la postura de l'“ ecologisme social que no comprèn que a més de criticar l'economia necessita incorporar-se a la nova ecologia generada per consens centrada en la gestió i que aquesta s'ha de fer entre tots i de forma col·laborativa . Perquè la critica continua és fer-se trampes al solitari”.

Per això Guallart aposti perquè " troben grans inversions per fer la gran transició amb projectes a 10 anys vista . Hem d'estar connectats globalment i produir localment empoderant els barris com a llocs de producció".

Per a aquest investigador i arquitecte “els grans problemes segueixen sense resoldre's. Barcelona necessita reduir la seva mobilitat i per això estem obligats a fer grans plans, a gran escala per solucionar problemes com el de la mobilitat. Però ara mateix ningú fa aquest tipus de plans per resoldre els problemes que tenim. Aquest és el gran tema: Barcelona necessita un gran pla. No té un gran pla sinó que es treballa a curt termini com les Superilles i aquesta no és la solució als problemes que tenim ara mateix”.

I plantejar-nos noves opcions, diu Guallart que passessin per comptar amb “simuladors a les ciutats que treballin amb intel·ligència artificial perquè tinguem dades que augmentin el nostre coneixement urbanístic i poder dissenyar grans plans basats en dades reals”.

El fundador de l' Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, ha insistit en la importància de la col·laboració publicoprivada per impulsar el progrés de l'àrea metropolitana de Barcelona des dels seus barris reindustrialitzats i autosuficients.

