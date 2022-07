Pont de Vilomara i Rocafort / Diputació de Barcelona

L’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort instal·larà 504 punts de llum de tecnologia LED a la urbanització River Park. L’actuació, d’1,1 milió d’euros, compta amb una subvenció de prop de 974.000 euros del Programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, en suport a inversions locals per lluitar contra el canvi climàtic.

Amb aquest mig miler de punts lumínics LED, es preveu un consum elèctric de 53.600 kWh/any, evitant les emissions de 127 tones de CO2. En conjunt, s'estalviarà un total de 264.000 kWh/any, una xifra que equival al consum energètic mitjà anual d’una vuitantena de llars.

El diputat d’Acció Climàtica, Xesco Gomar, ha assegurat que "aquesta acció incideix directament en la lluita contra el canvi climàtic" i "ajudarà a reduir els enormes costos que suposa la factura de la llum". D’altra banda, l’alcalde del Pont de Vilomara i Rocafort, Enric Campàs, ha agraït el suport als ajuntaments de municipis petits i ha declarat que el projecte "és una gran notícia perquè resoldrà una demanda històrica dels residents de la urbanització, que actualment no té enllumenat públic".

Una aposta per la lluita contra el canvi climàtic

El Pont de Vilomara i Rocafort es va adherir el 2016 al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia, una iniciativa europea que aplega milers de ciutats i pobles en un moviment contra el canvi climàtic. Actualment, més de 200 municipis de la província en formen part.

D'altra banda, el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort és la primera localitat bagenca en obtenir una subvenció del Programa sectorial Renovables 2030, que fins ara ha rebut 200 peticions.

Un programa dirigit als ajuntaments i als ens supramunicipals

El programa Programa sectorial Renovables 2030 finança inversions per realitzar obres d’alt impacte contra el canvi climàtic: projectes d’instal·lació de plaques fotovoltaiques de més de 80kWp, instal·lació de calderes de biomassa de més de 80kW i totes aquelles actuacions de millora de l’eficiència d’enllumenat públic que contemplin canvis d’un mínim de 300 punts de llum.

Per això, Renovables 2030 va dirigit als ajuntaments de la província, així com als ens supramunicipals que com a gestors d’instal·lacions on es puguin dur a terme aquestes actuacions de fort impacte.