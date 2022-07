Una imatge de la superilla de Sant Antoni. Foto: Escofet

La plataforma Salvem Barcelona vol evitar que es posin en marxa les obres d'una nova superilla a la ciutat, que s'ha de situar al centre, al districte de l'Eixample. L'entitat ha demanat al PSC, soci de govern d'Ada Colau, que paralitzi el projecte, ja que les obres han de començar en les pròximes setmanes. De fet, l'entitat ha enviat una carta al primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, per sol·licitar-li que faci el possible per frenar el projecte, segons informa La Vanguardia.

L'entitat ja va presentar una denúncia a la Fiscalia contra el projecte de la Superilla Barcelona, considerant que el govern municipal podria haver comès un delicte urbanístic en la seva tramitació.

A l'Eixample ja hi ha les superilles de Sant Antoni, Germanetes, Sagrada Família, Girona i Fort Pienc, de manera que aquesta seria la sisena.