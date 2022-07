Voluntaris d'Arrels, amb una persona sense sostre. Foto: Arrels

L'Eixample és un dels districtes més cèntrics de Barcelona i on hi ha més moviment. El que també s'està detectant, segons denuncien veïns i comerciants d'aquesta zona de la ciutat, és la presència de persones sense sostre a diferents punts de les cinc superilles que existeixen actualment al seu territori.

Portals de blocs de pisos, sucursals bancàries o, fins i tot, la calçada, són llocs on aprofiten per descansar. De fet, veïns de carrers com Enric Granados han denunciat a La Vanguardia que cada cop és més habitual veure'ls amb matalassos i la resta de les seves propietats a qualsevol hora del dia.

Els carrers de la Diputació, París i la plaça del doctor Letamendi són altres espais que s'han convertit en l'espai d'estada d'aquestes persones.

1.231 PERSONES VIUEN AL CARRER

Aquesta presència de gent sense recursos als carrers de Barcelona és un fet que la Fundació Arrels denuncia des de fa anys. De fet, el passat 6 de juliol es van fer públiques les dades d'aquest 2022, que diuen que 1.231 persones viuen al carrer a la ciutat.

Les dades de 2022. Foto: Arrels

Ciutat Vella és el districte on se'n van comptar més, amb 344, però l'Eixample va just al darrere, amb 297 casos.