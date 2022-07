Un dels operaris recull residus del terra. Foto: Aj. de Barcelona

És una de les grans apostes mediambientals del govern d'Ada Colau, però el sistema de recollida d’escombraries Porta a porta no s’ampliarà a cap més barri de Barcelona en els mesos que resten del mandat.

Això, per tant, és un nou revés per al govern municipal, que l'octubre de l'any passar va decidir frenar l'aplicació del projecte, però deixava oberta la porta a reprendre-ho més enllà del barri de Sant Andreu de Palomar, on es va posar en marxa per primer cop el 2021.

Segons recull Europa Press, el regidor de Transició Ecològica i Emergència Climàtica de l’Ajuntament, Eloi Badia, va dir en la comissió d’Economia del passat 13 de juliol que ho paralitza, amb l’excusa de no "encavalcar-se" amb el desplegament del nou contracte de neteja. "És incompatible col·locar els nous contenidors intel·ligents amb el procediment de canvi del nou contracte", ha dit Badia.

Tot i això, la intenció dels comuns seria tornar a posar en marxa el sistema després de les eleccions municipals de l'any que ve. Ara bé, cal veure quin serà el resultat a les urnes.

Veïns de Sant Andreu de Palomar han ironitzat amb la decisió de renunciar a ampliar el porta a porta. De fet, un usuari de Twitter, ha il·lustrat diferents imatges on ironitza amb la incapacitat dels veïns de la zona de saber llençar les escombraries als contenidors.